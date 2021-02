Das Prinzip der Dating-App Tinder ist einfach. Auf dem Handy werden einen die Profile anderer Nutzer angezeigt. Wischt man nach rechts, gibt man der anderen Person ein Like. Wischt man nach links, signalisiert man, dass man kein Interesse an der anderen Person hat. Geben sich beide Personen ein Like, kommt es zum Match: Die beiden Nutzer können anfangen miteinander zu schreiben.