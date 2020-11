Denn Apps sind darauf angelegt, den Nutzer mit ihrem Farbschema so lange wie möglich festzuhalten.

Oft bleiben Smartphone-Nutzer viel länger am Handy hängen, als ursprünglich geplant war.

Wer die Zeit, die man mit dem Smartphone verbringt, besser kontrollieren möchte, dem könnte laut Stern.de ein einfacher Trick, der sich im Internet wie ein Trend ausgebreitet hat, helfen. Der Kniff nennt sich «Greyscaling». Dahinter steckt eine Funktion, die in Smartphones bereits eingebaut ist. Diese entzieht dem Bildschirm jegliche Farben und lässt alle Bilder, Apps und Websites in Grautönen erscheinen.

Bunte Farben ziehen an

Dahinter steckt die Tatsache, dass die Grautöne das Handy-Display für das menschliche Gehirn weniger interessant machen. Denn grosse Techunternehmen machen sich den Einfluss, den Farben auf das Gehirn haben, zunutze. Facebook zieht beispielsweise die in Kopenhagen sitzende Firma Neurons zu Rate, was die richtige Wahl der Farbtöne ihrer Website und App angeht, damit diese für Nutzer so angenehm und fesselnd wie möglich sind.