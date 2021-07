Weinen beim Zwiebelschneiden – Mit diesem Trick von Tiktok heulst du nie mehr beim Schnippeln

Tik t ok ist spätestens seit Beginn der Pandemie eine Anlaufstelle für alle , die praktische Küchen-Hacks entdecken und teilen wollen. Denn davon liefert die Kurzvideo-Plattform eine Menge.

So auch von Tiktok-Userin @cerealeatingghost : « Lasst mich meine Zwiebel-Weisheit teilen, damit ihr nicht mehr weinen müsst » , ver s pricht s ie in ihrem Video. Diese «Zwie b el-Weisheit» b esteht schlicht und einfach darin, dass du ein feuchtes Küchenpapier zusammengefaltet auf das Schneidebrett legst und die Zwiebeln darauf schneidest. Die einfache Erklärung der Userin: « Die Säure wird vom feuchten Papiertuch angezogen und nicht von deinen Tränenkanälen » und du vergiesst keine Träne mehr.

Was ist dran?

Der Ratschlag ging viral, als ihn das Tik t ok-Duo @partyshirt mit seinen 19.5 Millionen Follower getestet und ihn zum « Life h ack des Jahrhunderts » gekürt hat . « Wir haben stundenlang geschnitten und keine einzige Träne vergossen » , sagt Nick Lavarone, die eine Hälfte des Duos, im kurzen Clip. Doch was ist dran an der Zwiebel-Weisheit?

Bei diesem chemischen Vorgang wird eine gasförmige Substanz freigesetzt, die aufsteigt und sich einen nahegelegenen feuchten Platz sucht – also deine Augen und deine Nase. Bekommst du den beissenden Stoff ins Auge, vermischt er sich mit dem Tränenfilm, der die Hornhaut benetzt.

Von dort aus senden Nervenzellen Signale ins Gehirn, die dann zum Schutz die Augen tränen lassen. Wenn du also eine andere Wasserquelle – in diesem Fall das nasse Tuch – näher an die Zwiebeln legst, sollt e n deine Augen nicht gereizt werden.