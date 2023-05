Frischhaltefolie ohne Ärger: Der TikTok-Hack, den du ausprobieren musst

Du kennst das: Eigentlich möchtest du nur ein bisschen Klarsichtfolie über eine Schüssel mit Lebensmitteln ziehen ( oder dich damit schminken ), aber erst bekommst du die Folie kaum von der Rolle und dann klebt sie an allem ausser am Rand der Schüssel, die sie verschliessen sollte. Eine Tiktok-Userin zeigt nun in einem Video, wie man das verhindern kann.

Der Hack ist super-simpel: Dafür musst du die Frischhaltefolie einfach im Kühlschrank aufbewahren – oder kurz vor dem Benutzen 20 Minuten in den Tiefkühler legen. Ist sie dann erst mal kalt, lässt sie sich anscheinend nicht nur ganz leicht von der Rolle lösen, sondern klebt auch für eine Weile nicht an sich selbst fest. Anschliessend kannst du noch den Rand der Schüssel, auf die du die Folie draufmachen willst, ein bisschen mit Wasser befeuchten und voilà: Deine Klarsichtfolie hält bombenfest.

Warum klebt Frischhaltefolie überhaupt?

Frischhaltefolie besteht in der Regel aus Polyethylen, einem Kunststoff, der aus Ethylenmolekülen hergestellt wird. Polyethylen ist bekannt für seine Flexibilität, Durchlässigkeit und Haltbarkeit. Aber warum klebt das Material so gut? Wenn die Folie von der Rolle abgerollt wird, reibt sie sich an der Kante der Verpackung und erzeugt dabei eine elektrostatische Ladung. Diese Ladung zieht die Folie an – besonders an den Rest der Folie.