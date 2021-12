Werde auch du News-Scout! - Mit diesem Video hat Ansu im November 250 CHF gewonnen

Ansu filmte, wie ein Auto in Zürich in die Limmat stürzte. Passantinnen und Passanten sprangen ins Wasser und bargen den Fahrer.

News-Scout Ansu (27) lief am Freitag, 5. November, mit ihrem Freund am Limmatufer entlang, als sie auf der anderen Flussseite den Menschenauflauf bemerkten. «Mein Freund wollte eigentlich direkt in die Pizzeria. Wir dachten, am anderen Ufer findet ein Filmdreh statt. Aber ich wollte das filmen. Auf einmal bemerkten wir, dass es dort um Leben und Tod ging und die Szene echt war. Helfen brauchten wir nicht mehr. Es waren schon viele Menschen im Wasser und die Rettungskräfte kamen schnell», erzählt Ansu gegenüber 20 Minuten. Der Fahrer konnte gerettet werden und wurde ins Spital gebracht.