Die Händler können sich auf das grosse Geschäft freuen: Allein am Black Friday könnten 500 Millionen Franken in den Schweizer Non-Food-Handel fliessen – das ist ein Rekord.

Bei Digitec steht Sicherheitspersonal am Eingang. Im Glattzentrum wiederum können die Kunden länger einkaufen, so sollen sich die Kunden besser verteilen. Der Shoppingtempel dehnt die Öffnungszeit am Black Friday bis 22 Uhr aus und öffnet auch am Sonntag.