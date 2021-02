Hier gehts ab in die Ferne

Das Buch «Reisezeit – Zur besten Zeit am besten Ort» verrät, in welchem Monat welche Reisedestination ideal zu bereisen ist. Dabei zeigt das Buch einen stimmigen Mix von unterschiedlichsten Destinationen, von der Antarktis über Kyoto bis nach Sri Lanka.

Wer spezielle Unterkünfte mit dem gewissen Etwas sucht und lieber abseits der Massen unterwegs ist, sei das Buch «Remote places to stay – Die schönsten Hotels an entlegenen Orten» empfohlen. Das Buch porträtiert in Bild und Text 22 auserlesene Orte mit speziellen Unterkünften.

Bücher übers Reiseland Schweiz

Mit diesem Buch spricht der at Verlag eine junge Generation an.

Das Buch «Lost in the Alps» spricht alle an, die Berge lieben. Auf über 300 Seiten stellt das Kollektiv The Alpinists schön bebilderte Wanderrouten in der Schweiz vor.