16 Geschenke für Autoliebhaber

VW: Klassischer Bulli als Guetzli- oder Keksdose

Radbag

Tolles Retro-Geschenk für nostalgische Auto-Fans: Die VW Bus Dose aus Blech in Original-Blau eignet sich gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ideal als Dose, um darin Guetsli aufzubewahren. Ein tolles Geschenk nicht nur für Oldtimer-Freunde, sondern für alle, die sich für Guetsli, Schokolade oder sonstige Snacks schon immer ein originelles Behältnis gewünscht haben. Fr. 16.95 auf radbag.ch

BMW: Edelstahl-Tic-Tac-Toe

BMW

«Tic-Tac-Toe» oder «Drei gewinnt» ist ein klassisches, einfaches Zweipersonen-Strategiespiel, dessen Geschichte sich bis ins zwölfte Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgen lässt. Für Markenfans hat BMW jetzt eine besondere Version davon aufgelegt, mit einem Spielfeld und Spielfiguren aus Edelstahl und einem hochwertigen Beutel zur Aufbewahrung. Fr. 37.– auf bmw.ch

Kennys: USB-Stick im G-Klasse-Look

Kennys

Die G-Klasse von Mercedes-Benz ist Kult und hat Fans durch alle Alters- und Sozialschichten. Für alle Anhänger der Offroadlegende gibts bei Kenny’s den passenden USB-Stick, um die Bilder der Weihnachtsfeier, Videos der letzten Ausfahrt mit der eigenen G-Klasse oder andere wichtige Dokumente standesgemäss zu speichern. Fr. 50.– auf kennys.ch

Bentley: Heritage Teddy Bär

Bentley

Sir Tim Birkin war in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts einer der berühmten Bentley Boys, die den Ruf der englischen Marke entscheidend mitprägte. Ihm zu Ehren gibts einen limitierten Teddybären mit der typischen Jacke, dem Helm und der Rennbrille, mit der er damals seine Rennen fuhr. Fr. 60.– auf bentleymotors.com

Lamborghini: Christbaum-Kugeln

Lamborghini

Ein Lamborghini unter dem Christbaum? Für viele zwar ein Traum, der aber am schnöden Mammon scheitern dürfte. Ausser man hat einen grosszügigen Millionär als Schenker. Günstiger sind da schon Lamborghinis am Baum. Zumindest Lamborghini-Kugeln. Wer nämlich einem Fan der Marke mit dem Stier eine Freude machen will, schenkt ihm dieses Christbaum-Kugel-Set. Fr. 60.– auf lamborghinistore.com

Kärcher: Elektrischer Eiskratzer

Kaercher



Der elektrische Eiskratzer EDI 4 macht endlich Schluss mit anstrengendem Scheibenkratzen. Mit Hilfe seiner rotierenden Scheibe mit sechs stabilen Kunststoffklingen entfernt der Eiskratzer selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos. Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen. Die integrierte LED blinkt, wenn das Gerät geladen werden muss. Fr. 65.– auf kaercher.com

AMG: Monopoly Brettspiel

AMG

Dieses Jahr hat AMG für alle Brettspiel-Fans etwas ganz Spezielles auf Lager und mit der AMG Edition von Monopoly den Brettspielklassiker neu aufgelegt: Das individualisierte Monopoly verspricht mit einem Spielfeld im Mercedes-AMG Design, sechs speziell entwickelten Spielfiguren sowie angepassten Ereignis- und Fragekarten Spielspass in der Mercedes-AMG Welt. Garagen aus der Boxengasse sowie Rennstrecken statt Häuser und Hotels machen das kurzweilige Vergnügen perfekt. Wie das original Monopoly Spiel ist auch die Mercedes-AMG Version für Spieler und Spielerinnen ab acht Jahren geeignet. Fr. 125.– auf mercedes-benz.ch

Citroën: Brille gegen Reisekrankheit

Citroën

Citroën beweist Humor und nimmt sich in seinem Online-Shop ein Stück weit mit der Seetroën Brille gegen Reisekrankheit (spricht sich das wie das englische Sea aus?) selbst auf die Schippe. Aber nur beim Namen, denn die Brille funktioniert wirklich. Sie verwendet nämlich eine patentierte Technologie, mit der die Brille in nur zehn bis zwölf Minuten die Sinne wieder synchronisieren kann. Fr. 126.– auf citroen-shop.eu

Novitec: Shisha für Autofahrer

Novitec

Als Veredler der luxuriösesten und schnellsten Autos von Ferrari, Lamborghini und Co. steht Novitec für Carbon-Optik und aggressives Design. Dieses wurde in der Shisha «VYRO x Novitec – One» für unterwegs aufgegriffen, was die «One» zur Auto-Shisha schlechthin macht. Fr. 149.90 auf novitecgroup.com

Von Rotz: Schlafen im Auto-Themenzimmer

Von Rotz

Ob stylisch, rustikal oder cool: Wer schon immer mal in einer Werkstatt, Waschanlage oder Tankstelle schlafen wollte, ohne auf Komfort zu verzichten, kann dies in den speziellen Themenzimmern des Hotel Von Rotz in Wil machen. Fünf verschiedene Themenzimmer stehen für Autoliebhaber und Individualisten zur Verfügung. Fr. 173.– auf hotelvonrotz.ch

Sparco: Bürostuhl im Martini-Racing-Look

Carex.ch

Motorsport-Enthusiasten, Fans und Gamer aufgepasst: Wer auch im Homeoffice oder im Büro Rennsport-Feeling pur erleben will, für den hat Carex das passende Geschenkidee im Angebot: Einen bequemen Gaming- und Bürostuhl aus dem Hause Sparco im Martini-Racing-Look. Fr. 418.– über carex.ch

Porsche : Wanduhr aus 911er-Felge

Porsche

Die Wanduhr von Porsche besteht aus einer Originalfelge des aktuellen Porsche 911 im RS Spyder-Design. Die Uhr aus der Porsche Driver’s Selection ist mit einem edlen «Porsche» Schriftzug verziert und hat Zeiger, die im Dunkeln leuchten. Fr. 1920.– auf porsche.com

Polestar: E-Moped Makka Polestar

Polestar

Bye-bye, Rushhour. Die Makka Polestar Edition von Cake ist ein leichtes, robustes und vollelektrisches Moped, das gemeinsam mit dem Polestar aufgeladen wird. Die Idee dahinter: Mit dem Polestar2 bis an die Stadtgrenze fahren, parkieren und anschliessend emissionsfrei auf dem Zweirad ans Ziel cruisen. Fr. 5040.– auf polestar.com

Fredy Barth: Echtes Cup-Fahrzeug selber fahren

Fredy Barth

Wer schon immer mal ein echtes Cup-Rennauto fahren wollte, hat bei Fredy Barth Motorsport & Events die Möglichkeit dazu. Der Trackday-Organisator führt nicht nur regelmässig Track Days durch, sondern stellt auf Wunsch auf das passende Auto zur Verfügung. Beispielsweise einen Porsche 911 Cup. Wem dies 4580 Franken Wert ist, bekommt on Top ein Coaching, die Versicherung und technischen Support dazu. Erhältlich über fredybarth.ch

Aston Martin: AMR-C01 Rennsimulator

Aston Martin

Aston Martin und die Firma Curv haben den mit 157'000 Pfund (rund 193'000 Franken) wohl teuersten Rennsimulator für Private kreiert. Dafür gibts für alle Anhänger der Briten und deren F1-Fahrer Sebastian Vettel und Lando Norris ein Kohlefaser-Monocoque, neueste Technik inklusive Assetto Corsa Software und die gleichen Rückspiegel wie im Hypercar Valkyrie. Erhältlich auf astonmartin.com

Bugatti: Champagnerflasche «La bouteille noire»

Bugatti

2019 präsentierte Bugatti am Autosalon das 16,7 Millionen Euro teure Einzelstück «La voiture noire». Wer der glückliche Besitzer ist, verraten die Franzosen nicht – Gerüchte munkeln Cristiano Ronaldo. Wie dem auch sei – passend dazu gibts jetzt eine 15 Liter grosse Champagnerflasche namens «La bouteille noire» von Bugatti und Champagne Carbon mit einer Schatulle aus Carbonfaser, mit Narbenleder und LED-Licht. Der Preis? Nicht bekannt, aber vermutlich nicht ganz günstig. Erhältlich über bugatti.com

Über welches Geschenk würdest du dich als Autofan freuen?