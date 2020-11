Mit diesen 6 Tipps haben auch Gfrörlis warm

Brrr, ist das kalt! Pünktlich zum Beginn der Adventszeit wirds draussen frostig. Wer seine Winterjacke oder den dicken Mantel noch nicht aus dem Keller geholt hat, sollte das jetzt unbedingt tun. Aber es gibt auch Menschen, die in der perfekt temperierten Wohnung eiskalt haben oder selbst im Wollmantel schon nach zwei Minuten an der Bushaltestelle schlottern. Für diese Gfrörlis haben wir nachfolgend ein paar Tipps gesammelt und zeigen passende Produkte, die den Winter über wärmen.

1. Bleib in Bewegung

Du bekommst im Homeoffice ständig kalte Hände? Dann steh regelmässig auf und bring deinen Kreislauf mit etwas Bewegung in Schwung, um die Durchblutung anzuregen. Danach hast du weniger kalt und kannst dich ausserdem wieder besser konzentrieren. Wartest du auf Bus oder Tram, wippe mit den Füssen auf und ab oder laufe einfach eine Station.

2. Setz auf natürliche Materialien

Die Wollsocken deines Grosis kratzen vielleicht ein wenig, aber dafür geben sie einfach unschlagbar warm. Das gleiche gilt für andere natürliche Materialien wie Schaffell oder Daunen. Anders als zum Beispiel kann Feuchtigkeit nach draußen transportiert und die Körperwärme gespeichert werden. Dicke Daunenjacken sind auch diesen Winter angesagt. Wenn dir der sporty Look nicht gefällt, zieh einfach ein dünnes Exemplar unter deinen Wintermantel. Einlegesohlen mit Fell sorgen dafür, dass du keine kalten Füsse bekommst. Wer auf tierische Produkte verzichten möchte, findet mittlerweile viele Kleidungsstücke aus alternativen Materialien, die trotzdem wärmen.

3. Härte dich ab

Wechselduschen können dir helfen, dass du seltener schlotterst. Sobald der Kältereiz nachgelassen hat, weiten sich die Gefässe wieder und dich durchströmt ein wohliges Gefühl. Das kann Schmerzen lindern, dein Immunsystem stärken und längerfristig dafür sorgen, dass du nicht mehr so ein Gfrörli bist. Beginne an deinem rechten Zeh und beweg den Wasserstrahl über den Fussrücken zur Ferse. Dann folgt die äussere Rückseite deines Beins, an der Innenseite gehts zurück zum Fuss. Das ganze wiederholst du daraufhin mit dem anderen Bein.