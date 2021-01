Lockdown, Homeoffice, Reisebeschränkungen: Aktuell verbringen die meisten von uns sehr viel mehr Zeit zu Hause als in vergangenen Jahren. Um so wichtiger ist es, das wir uns in unseren eigenen vier Wänden wohl fühlen. Einen entscheidenden Beitrag zum Wohlfühlen können Pflanzen leisten: Sie sehen nicht nur hübsch aus, sondern sorgen auch für ein angenehmes Raumklima – und für Erfolgserlebnisse bei Besitzer und Besitzerin, wenn sie wachsen und gedeihen.