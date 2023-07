Airline-Vergleich: Bei Swiss 32 Prozent der Flüge verspätet

Die Grafik fasst zusammen, wie hoch der Anteil an Verspätungen und stornierten Flügen bei den Airlines ist. Swiss liegt insgesamt auf Platz 15.

Oft geht es mit dem Flieger in die Ferien – aber leider läuft das nicht immer so reibungslos.

Ab in die Ferien! Mit dem Flugzeug kommt man oft schnell und recht günstig an sein gewünschtes Ziel. Mit der Pünktlichkeit hat so manche Airline aber massive Schwierigkeiten, wie ein Ranking des Verbraucherportals Flightright zeigt.