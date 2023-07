Wohnungsnot: Mit diesen Angeboten wollen sich Wohnungssuchende in Zürich einen Vorteil verschaffen

Darum gehts

Zürcherinnen und Zürcher sprechen aktuell über die Wohnungsnot und die Mietpreise in der Stadt. Mit der Erhöhung des Referenzzinssatzes werden die ohnehin schon hohen Mieten noch mal in die Höhe gehen.

Das erleben Immobiliengesellschaften und Genossenschaften

Bezahlbare Wohnungen werden häufig von Genossenschaften angeboten. Um überhaupt für eine Wohnung in einer Genossenschaft infrage zu kommen, ist eine Mitgliedschaft in einer Genossenschaft eine Bedingung. Wie Cynthia Grasso von der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich (ABZ) sagt, wollte man sich auch schon eine Mitgliedschaft erkaufen: «Unserer Kaufmännischen Bewirtschaftung wurden 2000 Franken angeboten, um jemanden in die Genossenschaft aufzunehmen», so Grasso. Genützt habe es der Person aber nichts.

Das hat eine Marktkennerin schon alles mitbekommen

Ebenfalls sei es ihr auch schon zu Ohren gekommen, dass Wohnungssuchende bereits eine mündliche Zusage des Vermieters erhalten haben, dann aber einen Anruf von diesem bekamen: «Beim Gespräch mussten die Suchenden feststellen, dass der Vermieter das Objekt doch an jemanden weitergibt, der mehr Miete bezahlt. Das ist frech», so Loosli.

Das erlebt die Stadt

Wie Kornel Ringli von der Stadt Zürich sagt, melden sich im Durchschnitt 600 Personen pro Wohnung an und 50 werden ausgelost. «Ab und zu versuchen Leute, den Zufallsgenerator zu überspringen, indem sie uns per Mail ihre dringende Lage erklären.» In den meisten Fällen würden diese dann auf die städtischen Mietbedingungen verwiesen. «Doch es gibt auch Härtefälle, beispielsweise wenn die Personen gesundheitlich oder finanziell in einer schwierigen Lage sind. Nur dann kann der Zufallsgenerator übersprungen werden», so Ringli.