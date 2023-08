Autos von Hagel zerstört – jetzt stehen sie in Arbon

Auf dem Gelände der Autohilfe Ostschweiz in Arbon TG stehen viele Autos, die vom Hagel in Italien zerstört worden sind. Ein schwerer Hagelsturm beschädigte vergangene Woche rund um den Gardasee etwa 30’000 Fahrzeuge.



In einer «Nacht-und-Nebel-Aktion» brachte die Autohilfe Ostschweiz 80 kaputte Autos in die Schweiz zurück. Laut Christian Freitag, Geschäftsführer der Autohilfe Ostschweiz, seien die lokalen Abschleppdienste in Italien gar nicht mehr nachgekommen. Da nicht alle betroffenen Schweizer Autos abgeholt werden konnten, gleiste Autohilfe Ostschweiz die nächste Rückholaktion vor, wie FM1Today berichtete.