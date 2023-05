Bademode 2023: Mit diesen Swimwear-Trends liegst du goldrichtig

Unkompliziert im Athletic-Look

Gorp-Core erlebt in der Mode schon länger einen Moment. Beim Trend dreht sich alles um Kleidungsstücke, die für Outdoor-Abenteuer konzipiert wurden, aber im urbanen Dschungel zum Einsatz kommen. Dass funktionale Looks auch 2023 ein Thema sind, zeichnet sich auch an den aktuellen Schuhtrends ab. In der Bademode wird es ebenfalls praktisch.