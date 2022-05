Ukraine-Krieg: Mit diesen Billigdrohnen macht die Ukraine Jagd auf russisches Kriegsgerät

Die Spezialität der Truppe ist handelsübliche Drohnen in todbringende Kampfmaschinen umzubauen.

Die ukrainische Einheit Aerorozvidka (Luftaufklärung) ist gefürchtet unter den russischen Truppen. Sie hat schon unzählige Transportfahrzeuge und anderes Kriegsgerät angegriffen und zerstört. In den vergangenen Tagen und Wochen sind immer wieder Bilder und Videos aufgetaucht, auf denen man sieht, wie Granaten, modifiziert mit einer sogenannten Finne, von Drohnen taumelnd Richtung Boden fallen und dort explodieren.

Die Aerorozvidka besteht hauptsächlich aus ein paar wenigen Freiwilligen. Gegründet wurde die Einheit 2014 und ist nur spärlich an die ukrainische Armee gebunden, wie t-online schreibt. Die Gruppe besteht aus Ingenieuren und IT-Experten, ihr Geld bezieht sie aus Spenden. Die Einheit spielt jedoch in der Kriegsführung der Ukraine eine wichtige Rolle. Bereits bei den Kämpfen um Kiew konnten sie den russischen Truppen erheblichen Schaden zuführen. Die Spezialität der Truppe: Handelsübliche Drohnen in todbringende Kampfmaschinen umzubauen. Kostenpunkt: Etwa 85’000 Franken pro Stück. Im Gegensatz zur Bayraktar-Drohne, welche die Ukraine üblicherweise einsetzt und etwa zwei Millionen Franken kostet, ist die Billigdrohne ein Schnäppchen.