Mit diesen Clubbing-Outfits ziehst du jetzt alle Blicke auf dich

Wenn einen die Temperaturen draussen schon nicht zum Schwitzen bringen, kann man das dieses Wochenende bereits auf der Tanzfläche nachholen. Wer ein Covid-Zertifikat oder einen gültigen Test vorweisen kann, kann schon am Samstag wieder im Club seines Vertrauens tanzen. Damit dich deine potentiellen Tanzpartnerinnen und -partner nicht übersehen, haben wir drei Trends für dich, die dich so begehrt machen, wie den Termin für den Covid-Test kurz vor der Party.

Blüttlen mit Cut-Outs

Wer sich erst an den Trend herantasten will, versucht es zum Beispiel mit einem Kleid mit Rückenausschnitt. Für die verschwitzten Clubnächte kannst du es auch auf die Spitze treiben und dich mit einem Hauch von Nichts bedecken. Wie das aussehen könnte, sehen wir zum Beispiel beim New Yorker Label Leak Your Sex Tape.