Mit diesen Corona-Regeln starten Schüler in das neue Jahr

An meiner Kanti wirden die Regeln und die Abstände vor den Sommerferien nur während den Unterrichtsstunden eingehalten. Nach Jeder Lektion als die Lehrpersonen das Schulzimmer gewechselt haben, wurde der Abstand nicht eingehalten. Der Abstand wurde beim Mittagessen in der Stadt ebenfalls nicht eingehalten. Damals hatten wir Schule nur in Halbklassen. Viele gehen in die Sommerferien, In Clubs, in den Ausgang und wenn sie zurück in der Schule sind, ist es wahrscheinlich, dass von 800+ Schüler einer infiziert ist. Die Gänge werden pumpenvoll sein, da mehr Schüler durch das Ausfallen der Mündlichen Prüfung aufgenommen wurde und sie schon vor Corona überfüllt waren. Ich hoffe dass es gut kommt und das wir eine bessere Lösung finden denn ich kenne Jugendliche in meinem Alter, die sich infiziert haben und sie zeigen leichte bis mittel starke Symptome.

HM 08.08.2020, 09:41

Es ist an der Zeit die Strategie zu ändern. Sie wollen möglichst normalen Schulbetrieb, ohne Masken in den Klassenzimmern, Abstand nicht eingehalten, lange Zeit in einem kleinen Raum, etc. Wie aber werden Schüler z.B. mit Asthma geschützt, bei welchen davon auszugehen ist, dass sie einen schwereren Verlauf von Covid haben werden? Es ist an der Zeit wirkliche Solarität an den Tag zu legen, ohne wenn und aber. Wirkliche Solitär heisst gewisse Einschränkung (Maskentragpflicht) über einen gewissen Zeitraum für den Grossteil der Bevölkerung. Denn im Grunde genommen gibt es keine Risikogruppen, es gibt nur Risikoträger, gerade diejenigen die keine Symptome haben, nicht wissen das sie Covid haben und sich ungeschützt und ohne die Sicherheitsregeln einzuhalten in der Öffentlichkeit, Arbeitsplatz, etc. bewegen und so die Gesundheit sehr vieler anderer Mitmenschen gefährden, ja sogar bewusst den Tod in kauf nehmen! Bist du solidarisch und leistest deinen Beitrag? Merci für's tragen einer Maske!