Mit diesen Crocs überlebst du die Zombie-Apokalypse

Wohin gehen, wenn alles wieder zu macht? Da liegt eigentlich ein Trip in die heimische Berglandschaft nahe. Das Schuhwerk dazu kommt jetzt aus unerwarteter Ecke, denn jetzt gibt es Survival-Crocs.

Der Schuhersteller spannt für mit der Designerin Nicole McLaughlin zusammen. Für ihre Kollaboration mit Crocs hat sich McLaughlin wohl von Outdoor-Abenteurerinnen inspirieren lassen: Sie befestigt an den Schuhen unter anderem ein Seil, Karabiner, Kompass und Stirnlampe. Alles, was man für ein Erlebnis in der Natur (oder die Zombie A pokalypse) benötigen könnte.