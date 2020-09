Mit diesen drei Parfums sorgst du für weiche Knie

Parfums sorgen für Kopfkino

Düfte haben die Macht dich sofort in andere Sphären zu versetzen. Dafür verantwortlich ist das olfaktorische System (in Fachkreisen auch als Riechzone bekannt), also etwa 4cm² Schleimhäute im oberen Nasenbereich. Dort befinden sich Millionen von Duftstoffrezeptoren, die die in Parfums enthaltenen Duftmoleküle quasi anbinden, was einen elektrischen Reiz in den Riechzellen auslöst. Oder anders gesagt: Die Duftinformation führt so zu Geruchsempfindungen im Gehirn – Kopfkino halt.