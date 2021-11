Stromspartricks – Mit diesen Tipps sparst du viel Strom und Geld

Ohne Strom stünde heute der grösste Teil der Welt still – der Hauptteil des täglichen Lebens basiert auf dem Saft aus der Steckdose. 2020 wurden weltweit 23’000 Terawattstunden (TWh) Strom verbraucht, mehr als doppelt so viel wie 1990. Auch in der Schweiz wächst der Stromverbrauch – vor allem im Privaten: 55,7 TWh Strom flossen 2020 hierzulande aus den Steckdosen, ein Drittel davon in Privathaushalten.