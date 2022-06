Schnell einschlafen: Die besten Tipps für tiefen und schnellen Schlaf

Akupressur für besseren Schlaf

Wir alle haben Druckpunkte am Körper, die verschiedene Funktionen haben und stimuliert werden können. Akupressur ist die nadelfreie Version der Akupunktur, die beim Einschlafen helfen kann. Versuche es mit diesem Trick: Nimm eine möglichst bequeme Position im Liegen ein. Massiere nun langsam den Punkt am Handgelenk, der gleich unter der Hand liegt, ob rechts oder links, ist egal.

Socken für schnelles Einschlafen

Socken im Bett gelten nicht gerade als sexy. Eine US-amerikanische Studie hat aber gezeigt, dass Sockenträgerinnen und Sockenträger im Schnitt 15 Minuten schneller einschlafen und insgesamt auch rund eine halbe Stunde länger schlafen. Ausserdem schliefen Menschen, die warme Füsse haben, tiefer. Koreanische Forscher kamen in ihren Studien zu ähnlichen Ergebnissen. Vielleicht lässt du sie also heute Abend einfach mal an?

Vagusnerv kühlen für guten Schlaf

1. Halte dich an einen Schlafplan

2. Vermeide Koffein

3. Mache nur kurze Nickerchen

4. Setze auf Sport

Regelmässiger Sport ist gut für die Ausschüttung von Hormonen und macht dich am Abend müde. Workouts am Nachmittag oder am Morgen sind super, um am Abend besser zu schlafen.