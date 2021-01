Der GPS-Tracker von Foxsmart ist so klein, dass er am Brillenbügel angebracht werden kann.

Der Türgriff reinigt sich selbst, die Brille geht nie mehr verloren und die Geräuschunterdrückung beim Kopfhörer ist jetzt noch besser: 23 Schweizer Start-ups zeigen an der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES) ihre Erfindungen. Die grösste Fachmesse für Unterhaltungs- und Heimelektronik wird dieses Jahr online abgehalten. Die Schweiz ist zum dritten Mal in Folge vertreten. Das sind einige der Erfindungen:

Die selbst desinfizierende Türfalle

Der winzige Brillenfinder

Das Start-up Foxsmart hat den ersten GPS-Tracker entwickelt, der so leicht ist, dass er am Bügel einer Brille angebracht werden kann. Statt halbblind in der Wohnung die Brille zu suchen, reicht ein Befehl auf der App, um am GPS-Tracker einen Alarmton oder ein Summen auszulösen. «In einer normalen Wohnung oder einem Einfamilienhaus ist die Reichweite bis zu 10 Meter», sagt Foxsmart-CEO Peter Weisz zu 20 Minuten. Auch für Menschen, die ihre Brille manchmal im Café liegenlassen, ist gesorgt: «Über die App kann der Standort der letzten bestehenden Verbindung angezeigt werden.» Mit einem Adapter kann der kleine Tracker auch an andere Gegenstände, zum Beispiel den Schlüsselbund, angebracht werden.