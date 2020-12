Pflegefachkräfte in den Spitälern arbeiten seit Monaten an der Belastungsgrenze.

Auch in der Schweiz ist die Situation prekär: «Wir sind in einem Marathon und wissen nicht, wie lange er noch dauert», sagt Gabi Brenner, Direktorin Pflege des Universitätsspitals Zürich (USZ), an der Medienkonferenz der Zürcher Spitäler am Dienstag. Die Pflege der Covid-Patienten sei sehr aufwändig und belastend – man wolle vor allem nicht, dass zu viel Personal kündige.