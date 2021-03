Reich werden mit Pokémon

Lego-Sets können eine vielversprechende Wertanlage sein. Einzelne Teile finden Sammler im ersten Geschäft für Lego-Ersatzbausteine, das vor zwei Jahren in St. Gallen eröffnet wurde. Lohnend kann auch das Geschäft mit Pokémon-Sammelkarten sein. Bei diesen existiert ein riesiger Hype, ausgelöst durch Youtuber und Streamer, welche die Sammelkarten in ihren Videos abfeiern. Seither stiegen die Preise der seltenen Sammelkarten in unvorstellbare Höhen. Der US-Rapper Logic hat eine Pokémon-Karte für 226’000 Dollar ersteigert.