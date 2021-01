Corona-Lehren aus der Geschichte : Mit diesen Lockdown-Regeln bekämpfte man einst die Pest

Nicht zum ersten Mal wird die Erde von einer Pandemie heimgesucht. Vor 432 Jahren wählte man ähnliche Massnahmen, wie eine alte Arzt-Broschüre zeigt.

Insbesondere wegen der dichten Besiedlung in den Städten, des schwachen Gesundheitssystems und der hygienischen Bedingungen besteht dort laut WHO das Risiko einer schnellen Ausbreitung. Die Seuche wird in der Regel durch Flöhe auf Nagetiere übertragen. Das Problem: Viele Flöhe sind mittlerweile resistent gegen ein bisher hilfreiches Insektizid.

Die Pest ist auch heute noch nicht besiegt, wie etwa ein Beispiel aus dem Jahr 2019 aus der Mongolei zeigt. Insgesamt 1000 bis 3000 Fälle pro Jahr registriert die WHO. Die meisten Pest-Fälle werden in Asien und Afrika verzeichnet.

Konsequent Abstand halten dank Stock

Trotzdem fand vielerorts Schulunterricht statt , so wie hier in Providence im US-Bundesstaat Rhode Island. Dieser war – dank der Idee zweier Ärztinnen – deutlich luftiger als man ihn sonst kennt.

Mit Glockenläuten gegen den Erreger

Eine weitere Vorschrift wies Hausbesitzer dazu an, ihre Wohnräume sauber zu halten. So sollten sie regelmässig lüften, billige Einrichtung verbrennen und teure Möbel waschen, an die frische Luft setzen oder im Ofen desinfizieren. Bemerkten die Bürger, dass sich ihre Nachbarn nicht an die Regeln hielten, sollten sie es melden. Dafür wurden sie sogar bezahlt.