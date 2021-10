Österreich, Italien, Frankreich – Mit diesen Massnahmen musst du beim Skifahren im Ausland rechnen

Die Schweizer Bergbahnen haben am Dienstag bekanntgegeben, dass in den Seilbahnen eine Maskenpflicht gelten wird. In umliegenden Ländern gelten für die Skiferien fast überall strengere Corona-Massnahmen.

1 / 6 Die Corona-Pandemie macht auch den Bergbahnbetrieben in Europa zu schaffen. Die Massnahmen von verschiedenen Wintersport-Ländern gibts in unserer Übersicht. AFP/Jeff Pachoud In der Schweiz kann man auch dieses Jahr ohne Covid-Zertifikat die Pisten geniessen. Weniger entspannt sieht die Situation in den Nachbarländern aus. 20min/Sandro Spaeth In Deutschland gilt nicht nur die 3G-Regel, auf allen Liften ist für alle Personen, die älter als sechs Jahre sind, auch eine Gesichtsmaske erforderlich. AFP/Monika Skolimowska

Darum gehts Am Dienstag kündigten die Schweizer Bergbahnen an, dass es im Winter keine Zertifikatspflicht für Skigebiete geben soll.

In Seilbahnen soll es eine Maskenpflicht geben, in Innenräumen von Restaurants soll weiterhin eine Zertifikatspflicht gelten.

In den meisten an die Schweiz angrenzenden Länder wird in den Skigebieten die 3G-Regel sowie eine Maskenpflicht gelten.

Wie die Schweizer Bergbahnen am Dienstag mitteilten, soll es in der Wintersportsaison 21/22 keine Zertifikatspflicht in Skigebieten geben. In Seilbahnen soll es dafür eine Maskenpflicht geben, wie Hans Wicki, der Präsident von Seilbahnen Schweiz, zu 20 Minuten sagt. Die Lösung sei mit dem Bund abgestimmt worden. Einzelnen Skigebieten stehe es natürlich frei, selbst eine Zertifikatspflicht zu erlassen.

Covid-Zertifikat drinnen, Maske draussen

So sollen die Bergbahnen mit den gleichen Bedingungen in die Saison starten, wie sie auch im öffentlichen Verkehr gelten. Ein Covid-Zertifikat wird weiterhin benötigt, wenn man sich im Inneren eines Restaurants verpflegen will. Wer sich auf der Terrasse verpflegt, braucht hingegen weiterhin kein Zertifikat. Ausserdem möchte sich der Verband der Seilbahnen Schweiz auch für die Impfung stark machen.

So eine Ankündigung sei vermessen, konterte Patrick Mathys, der Leiter der Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit, an einer Medienkonferenz in Bern. «Der Bundesrat wird über Massnahmen entscheiden und nicht die Bergbahnen.»

Weniger vielversprechend sieht die Situation für Schneesportbegeisterte aus, die Winterferien in einem der umliegenden Länder planen. Während einige Länder bereits Massnahmen für die Skigebiete definiert haben, hat zum Beispiel Frankreich noch keine konkreten Corona-Regeln für die kommende Skisaison kommuniziert.

Deutschland will auf Nummer sicher gehen

Unser grosser nordöstlicher Nachbar wird mit der 3G-Regel in die Skisaison 21/22 starten. Auf den Seilbahnen dürfen also nur Personen, die entweder gegen Covid-19 geimpft, auf das Virus getestet oder davon genesen sind, befördert werden. Davon ausgenommen sind Kinder bis sechs Jahre sowie Schülerinnen und Schüler. Zusätzlich wird in allen Liften eine Maskenpflicht und ein Abstandsgebot gelten. Es ist noch nicht abschliessend geklärt, wie das Befolgen der 3G-Regel kontrolliert werden wird.

Für Österreichs Skilifte brauchts eine FFP2-Maske

Auch in Österreich wird kommende Wintersportsaison die 3G-Regel gelten. Während es für Skilifte keine Abstandsregeln und Kapazitätsbeschränkungen gibt, ist für die Fahrt auf den Gipfel eine FFP2-Maske Pflicht. Die Regierung plant ausserdem, die Regeln für ungeimpfte Wintersportlerinnen und Wintersportler zu verschärfen, falls die Auslastung der Intensivstationen mit Corona-Kranken steigen sollte. In einem ersten Schritt müssten ungeimpfte Personen anstatt den weniger genauen Antigen-Tests einen negativen PCR-Test vorweisen. In einem zweiten Schritt könnte ausserdem eine Reduktion auf die 2G-Regel erfolgen, wodurch nur noch Geimpfte und Genesene in den Genuss der österreichischen Pisten kommen würden.

Ein ähnliches Konzept soll beim Après-Ski zum Einsatz kommen. Bei starker Auslastung der Intensivstationen besteht die Möglichkeit, dass nur noch Geimpfte Zutritt zu den Party-Lokalen erhalten. Auch in Österreich steht noch nicht fest, wie die 3G-Regel durchgesetzt werden soll. Eine Möglichkeit könnte der Online-Verkauf von Seilbahn-Billetten sein, die an eine automatische Kontrolle des Corona-Status gebunden wären.

Sicherheitsabstand in Italien

Italien hat sich ebenfalls entschieden, nur Personen, die entweder geimpft, genesen oder getestet sind, auf die Piste zu lassen. Die Zertifikatspflicht betrifft alle Wintersportbegeisterten über zwölf Jahre. Geschlossene Kabinenbahnen und Sessellifte mit Haube dürfen maximal zu 80 Prozent ausgelastet werden, während offene Sessellifte vollbesetzt werden können. Fahrgäste müssen einen Sicherheitsabstand einhalten und ab dem Alter von sechs Jahren eine Schutzmaske tragen.

Viele Fragezeichen in Frankreich

Laut der Regierung wird auch in Frankreich der Skiurlaub in der Saison 21/22 möglich sein. Welche Corona-Regeln in der kommenden Wintersportsaison in den französischen Alpen zum Zug kommen, wurde von den Verantwortlichen allerdings noch nicht bekannt gegeben. Ein bisschen Zeit bleibt ihnen noch, die meisten französischen Skigebiete nehmen ihren Betrieb Ende November auf.