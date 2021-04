Ausgangssperre droht : Mit diesen Massnahmen will Merkel die Notbremse ziehen

Für einige deutsche Bundesländer sind Corona-Schutzmassnahmen Auslegungssache. Jetzt spricht Berlin ein Machtwort – mit einem bundesweiten Rahmen für Lockdown oder Lockerungen.

«Die bundesweit einheitliche Notbremse ist überfällig», so Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Erklärung.

In der dritten Welle hat Deutschland dem unübersichtlichen Flickenteppich bei den Corona-Regeln den Kampf angesagt. Künftig soll es bundesweit einen verbindlichen Rahmen für Lockdown oder Lockerungen geben. Und auch wenn die Bundesländer damit an Macht einbüssten – dies sei ein Paradigmenwechsel im Kampf gegen die Pandemie, notieren Beobachter.

Hintergrund ist die Zuspitzung der Pandemie auch in Deutschland: Das Robert Koch-Institut meldet 10’810 neue Corona-Infektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 140,9. Seit Wochen warnen Intensivmediziner wieder vor einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems.

Was?

Die deutsche Regierung will in Zeiten der Pandemie eine bundeseinheitliche Notbremse ziehen können, wenn regional die Inzidenzwerte hochschnellen. Die dafür nötige Änderung im Infektionsschutzgesetz hat das Kabinett jetzt beschlossen. Am Freitag soll der Bundestag, kommende Woche der Bundesrat folgen.