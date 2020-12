Zudem gilt bis 23. Dezember in Alters- und Pflegeheimen ein generelles Besuchs- und Ausgangsverbot. Diese Massnahme soll über die Festtage gelockert werden, so dass kontrollierte Besuche und Kontakte wieder möglich sind.

Für Veranstaltungen gilt eine Beschränkung auf maximal 15 Personen. Ausnahmen bilden die Weihnachtstage sowie 31. Dezember und 1. Januar. An diesen Daten dürfen in öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen mit bis zu 30 Personen stattfinden.

Alain Berset zeigt Zähne

Bundesrat Alain Berset appellierte am Freitag an die Kantone, ihre Corona-Massnahmen zu verschärfen. Wenn die Kantone nicht handeln würden, dann übernehme der Bund das Zepter und verhänge in den fehlbaren Kantonen entsprechende Massnahmen, so die Kernaussage. Die Botschaft richtete sich vor allem an jene Kantone, die trotz erhöhten Infektionszahlen verhältnismässig wenig Massnahmen umgesetzt hatten – darunter etwa auch der Kanton Solothurn. Am Samstag fand dazu eine Videokonferenz von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset mit verschiedenen Kantonen statt. Vertreter der Kantone St. Gallen, Thurgau. Appenzell-Ausserrhoden, Basel-Landschaft, Solothurn und Aargau nahmen daran teil.