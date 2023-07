Dry July: Diese Mocktails erfrischen dich an heissen Sommertagen

Du willst keinen Sommertag verpassen und nie mit Kater im Bett oder in der Badi liegen? Gut für dich, denn der Dry July ist da. Er ist ganz wie der Dry January , also eine 31-tägige Alkoholpause – nur eben mitten im Jahr.

Ich würde die gern öfter trinken, aber in Bars sind sie mir zu teuer.

Die trinke ich ständig. Ich mag es fancy, aber ich trinke keinen oder nur selten Alkohol. Hin und wieder trinke ich einen. Finds eine gute Alternative. Ich würde die gern öfter trinken, aber in Bars sind sie mir zu teuer. Find ich unnötig. Ein feines alkoholfreies Bier oder ein Eistee tuts auch. Dazu habe ich keine Meinung.

Was hältst du von Mocktails?

Ein halbes Jahr nach dem alkoholfreien ersten Monat des Jahres verzichtet man erneut auf alkoholische Drinks. Denn das geht auch im Sommer. Mittlerweile gibt es zahlreiche nicht alkoholische Alternativen zu klassischen Cocktails: die Mocktails. «To mock» bedeutet, etwas vorzutäuschen. In diesem Fall wird also ein «echter» Cocktail, der normalerweise mit Alkohol zubereitet wird, nachgeahmt. Das jedoch, ohne dabei auf den köstlichen Geschmack und einen ansprechenden Look zu verzichten.