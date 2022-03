Zum 75. Jubiläum – Mit diesen Modellen sorgte Ferrari für Aufsehen

Der Älteste

1947 begann mit dem 125 S die Geschichte der Marke Ferrari. Ferrari

Am 12. März 1947 begann mit dem Ferrari 125 S der Mythos der Marke Ferrari. Als erster Strassen-Ferrari trug der 125 S offiziell das Wappen mit dem Cavallino Rampante. Unter dem Blech schlug schon damals ein Zwölfzylinder mit 118 PS, was für 210 km/h reichte – zur damaligen Zeit eine aussergewöhnliche Höchstgeschwindigkeit. Sport- und Rennversionen des 125 S wurden mit unterschiedlichen Karosserien gebaut, obwohl das Chassis prinzipiell identisch war. Der 125 S debütierte auf der Rennstrecke von Piacenza und war, so sagte es Enzo Ferrari selbst, «ein vielversprechender Fehlschlag». Der Fahrer Franco Cortese musste, als er das Rennen anführte, aufgrund eines Problems mit der Benzinpumpe aufgeben. In den kommenden vier Monaten nahm der 125 S an 13 Rennen teil, von denen er sechs gewinnen konnte.

Der Teuerste

Der Ferrari 250 GTO ist der heilige Gral der Ferrari-Sammler und erzielt Preise jenseits von 60 Millionen Franken. Ferrari

Kein Ferrari – und auch kein anderer Oldtimer überhaupt – ist so teuer und begehrt wie der nur 36 Mal gebaute Ferrari 250 GTO. Es ranken sich mehrere Geschichten rund um die Frage, warum dies so ist. Die Rennhistorie des Ferrari 250 GTO ist sicher einer der Hauptgründe, zwischen 1962 und 1964 räumte der nur rund 1000 Kilo leichte Ferrari mehr oder weniger alles, was es damals zu gewinnen gab, ab. 12 Zylinder und 300 PS ermöglichten ein Spitzentempo von 285 km/h. Und auch die Reichen und Schönen liebten den GTO. Pink-Floyd-Drummer Nick Mason beispielsweise besitzt einen seit 1977, Ralph Lauren und der ehemalige Formel-1-Teambesitzer Giuseppe Lucchini ebenso. Fakt ist: Die Preise erreichen mittlerweile astronomische Höhen, 2018 wurde ein Exemplar für über 60 Millionen Franken verkauft.

Der Stärkste

Mit dem SF90 Stradale und Spider spielt auch Ferrari in der 1000-PS-Liga. Ferrari

Schneller, weiter, stärker – auch bei Ferrari dreht sich die Leistungsspirale immer weiter. Der Ferrari SF90 Stradale knackte 2020 als erster Strassensportwagen aus Maranello sogar die Marke von 1000 PS. Dafür setzen die Italiener auf nicht weniger als vier Motoren: Einen Turbomotor mit 780 PS und drei Elektromotoren mit insgesamt 220 PS. Die dienen weniger dafür, vollelektrisch zu fahren (25 Kilometer sind theoretisch möglich), als dafür, noch brachialere Fahrleistungen zu produzieren. So gehts im SF90 Stradale in 2,5 Sekunden auf Tempo 100, vier Sekunden später stehen schon 200 Sachen am Tacho. Schluss ist erst bei 340 km/h. Im Gegensatz zu seinen Hypercar-Vorgängern, wie dem LaFerrari, Enzo oder F50 ist der SF90 Stradale übrigens nicht limitiert.

Der Schnellste

Schon vor 20 Jahren knackte der Ferrari Enzo die Grenze von 350 km/h Topspeed. Netcarshow

Die Schlüsselfrage bei jedem Sportwagen, natürlich auch bei Ferrari. Welcher ist der Schnellste? Und da schon früher im Auto-Quartett die Höchstgeschwindigkeit entscheidend war, einigen wir uns für diesen Wert. Da steht trotz 1000 PS nicht der SF90 Stradale mit 340 km/h, oder der LaFerrari mit einem Wert von «über 350 km/h» vorne, sondern der Ferrari Enzo mit 355 km/h. Allerdings liesse sich hier vermutlich stundenlang diskutieren – oder in der Praxis auf einer langen Rennstreckengerade messen – wer aus diesem Trio bei exakter Messung und ohne Limitierung die Nase vorn hätte. So geht die Krone in dieser Rubrik an den Ferrari Enzo.

Der Alltagstauglichste

Ein Ferrari für die ganze Familie: Der Ferrari GTC4Lusso. Ferrrai

Auch ein Ferrari kann alltagstauglich sein. Schliesslich bauen die Italiener schon lange viersitzige Gran Turismos, sogar mit Allrad und als Shooting Brake – das Wort Kombi passt in diesem Zusammenhang nicht wirklich zu einem Ferrari. Der GTC4Lusso leistet trotzdem stolze 690 PS aus einem 6,3 Liter grossen Zwölfzylinder, theoretisch könnte so eine vierköpfige Familie mit bis zu 335 km/h in die Ferien brausen und trotzdem 800 Liter in den Kofferraum packen. Wem das nicht genug ist, empfehlen wir den neuen Ferrari-SUV, der noch dieses Jahr erscheint. Der dürfte nämlich noch eine Schippe drauf legen. Und wenns nur darum geht, den Ferrari-Shop leer zu kaufen.

Der Extremste

Der Ferrari Monza SP1 ist dagegen ein One-Man-Vergnügen. Ferrari

Auf der anderen Seite des Spektrums stehen die Monoposti, also reinrassige Einsitzer, wie beispielsweise der Ferrari Monza SP1. Aber nicht nur das macht ihn einzigartig. Ein Dach und eine Schutzscheibe für den Fahrer gibts nicht, dafür V12-Power, 810 «Cavalli» und eine atemberaubende Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,9 Sekunden und von 0 auf 200 km/h in 7,9 Sekunden. Und obwohl der SP1 und sein zweisitziger Bruder nur 500 Mal gebaut wurden, scheinen gerade Schweizer verrückt nach diesen Exoten zu sein. Allein letztes Jahr wurden nämlich 35 davon hierzulande registriert. Sie sind deshalb nicht so selten, wie dies einige Sammler wohl gern hätten.

Der Seltenste

Reiche Ferraristi wie Eric Clapton können sich ein Einzelstück anfertigen lassen – bei passendem Portemonnaie versteht sich. Ferrari