Mit diesen Möbeln und Accessoires holst du dir den Orient nach Hause

Beim fernöstlichen, also orientalischen Einrichtungsstil gilt eigentlich der Grundsatz «Nicht kleckern, sondern klotzen». Das kommt zwar gut in 1001-Nacht-, und Luxushotels wie dem Mamounia, in modernen Wohnungen dagegen wirkt der (Komplett-)Look von arabischen Palästen, maurischen Zelten und marokkanischen Riads aufgesetzt und kitschig.