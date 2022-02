Party-Outfits 2022: Mit diesen Looks tanzt du vom Club in die Afterhour

Nackt, nackter, Naked-Dress

Das Naked-Dress ist der absolute Blickfang für die kommende Saison. Influencerinnen wie Emili Sindilev zeigen den Look auf Instagram in der Glitzer-Ausführung. Dabei muss es nicht das ultimative Naked-Kleid der dänischen Influencerin sein. Auch in der High Fashion ist Transparenz aktuell ein grosses Thema.

Glitzer mit der Discokugel um die Wette

Dieser Look ist nicht nur an Silvester ein Volltreffer, sondern auch eine gute Option für eine lange Clubnacht. Wenn das Paillettenkleid zu viel ist, kannst du dich auch wie Camille Charrière für ein glitzerendes Accessoire entscheiden, das dein Outfit ruckzuck passend für den Abend macht.

Lass Federn auf dem Dancefloor

Tag und Nacht ein Volltreffer: Das Korsett

Korsetts sind schon eine Weile auf dem Trend-Radar und bleiben uns auch 2022 erhalten. Die Tops sind schnell gestylt: Kombiniere deine liebste Hose dazu – für den Y2K-Look natürlich eine Low-Rise-Hose – und vielleicht noch ein paar Sandaletten an die Füsse. Wie gut ein simpler Korsett-Look mit Jeans aussehen kann, sehen wir zum Beispiel an Hailey Bieber.

Für Männer: Chic in Schwarz

Natürlich dürfen auch alle Männer, die Lust haben, zu Farbe und Glitzer greifen. Wer ein simpleres Styling will, orientiert sich an den Shows von Dior und Saint Laurent. Dort dominieren Looks in Schwarz von Kopf bis Fuss – entweder zugeknöpft wie bei Dior…