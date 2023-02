Überall Füsse: Mit diesen Passagieren willst du nicht im gleichen Flugzeug sitzen

Dass man fremde Menschen nicht mit seinen nackten Füssen berührt, sollte klar sein. Ein Instagram-Account, der No-gos von Flugpassagieren veröffentlicht, zeigt jedoch, dass dem leider nicht so ist.

Nicht nur im Flugzeug selbst, sondern auch beim Gepäckband kann man allerlei Unerwartetes sehen. 20min/noh

Darum gehts Als ehemaliger Flugbegleiter hat Shawn Kathleen schon einiges erlebt. Nun sammelt er Erfahrungen anderer auf Instagram.

Auf seinem Account namens Passenger Shaming zeigt er Bilder von unverschämten Fluggästen.

Ein wiederkehrendes Motiv dabei sind Füsse. Besonders nackte Füsse verirren sich anscheinend öfters zu unglücklichen Sitznachbarn.

Der Instagram-Account mit dem Namen Passenger Shaming liefert genau das, was er verspricht: Er zeigt unverschämte Fluggäste und lästert über deren Angewohnheiten. Im Feed fällt ein wiederkehrendes Motiv besonders auf. Nackte Füsse verirren sich oft an Orte, wo sie nicht hingehören.

1. Auf der Lehne des Vordersitzes

Seine nackten Füsse auf der Rückenlehne des vorderen Sitzes auszuruhen ist nicht okay. «Das muss schnell vom Flugpersonal geregelt werden. Es ist schrecklich, den Passagier auf dem Vordersitz mit einer solchen Unverschämtheit allein zu lassen», findet eine Kommentatorin. Viele wundern sich darüber, wie jemand überhaupt auf die Idee komme, dass dieses Verhalten in Ordnung sei. «Irgendetwas an öffentlichen Verkehrsmitteln bringt die Leute dazu, die widerlichsten Dinge zu tun», meint ein Kommentator.

2. Auf der Armlehne des Vordersitzes

«Ich hatte mich hingelegt und spürte plötzlich die Füsse der Frau hinter mir auf meinem Kopf. Was soll ich tun?», fragt eine etwas überforderte Passagierin. Eine Kommentatorin schlägt vor: «Ich würde sagen: ‹Wääh, irgendetwas stinkt hier, was ist das? Igitt, stinkende Füsse!› Dann würde ich meinen Arm auf sie legen!» Andere raten, die Armlehne hochzuklappen, oder noch drastischer – der Frau in die Füsse zu piksen. Ein anderer Nutzer rät: «Kitzle sie.»

«Wir werden oft gefragt, ob es okay ist, Socken im Flugzeug zu tragen, und wir finden, es ist zu 100 Prozent okay, wenn sie sauber sind, nicht riechen und in ihrem eigenen Bereich bleiben», meinen die Betreiber des Accounts zu einem Video. Im Video beschwert sich eine Frau darüber, dass das Kind vor ihr auf ihre Socken zeichnete, als sie schlief. Die anderen Nutzer finden jedoch, dass die Füsse nicht auf die Armlehne des Kindes gehörten und die Passagierin selbst Schuld daran ist, unfreiwillig Teil eines Kunstprojekts geworden zu sein. «Das wäre nicht passiert, wenn du deine Schuhe angehabt hättest und die Füsse am Boden gelassen hättest», findet ein Kommentator.

Hattest du schon mal solche Sitznachbarn? Ja, leider schon. Ich selbst nicht, aber ich habe jemanden beobachtet. Nein, zum Glück noch nie. Nein, ich fliege nicht. Ich will nur die Antworten sehen.

3. Auf dem Bildschirm

Nach einer langen Reise kann es schon mal sein, dass man sehr müde ist und sich nicht mehr so gut bewegen kann. Deshalb den Bildschirm im Flugzeug einfach mit einem Zeh zu bedienen, sei trotzdem nicht in Ordnung. «Genau deshalb wische ich alles ab, wenn ich an meinen Platz komme!», erklärt eine Userin. Auch eine Flugbegleiterin erklärt, dass sie alles nach dem Flug abwischen müsse.

4. Im Fussbereich des vorderen Sitznachbars

Diese lästigen Füsse seien nicht allzu schwer loszuwerden, sind sich die Kommentare unter dem Bild einig. «Ich würde plötzlich zu einem Stepptanz-Experten werden», meint ein Kommentator. Ein anderer formuliert es etwas direkter: «Ich würde auf die Füsse treten, bis der Wink mit dem Zaunpfahl ankommt und sie weg sind.» Eine andere beliebte Taktik wäre ein heisses Getränk zu bestellen und es «versehentlich» zu verschütten.

Fusspflege die ebenfalls nicht ins Flugzeug gehört

Diese Bilder wollen wir unserer Leserschaft ersparen, aber was definitiv auch nicht erwünscht ist, ist das Schneiden, Feilen und Lackieren von Fussnägeln und Abfeilen oder sonstiges Entfernen der Fusshornhaut. Am schlausten ist wohl, wenn man die Füsse einfach in den Schuhen auf dem Boden lässt.