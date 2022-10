Junge Tat: Neonazis werben mit perfiden Methoden um neue Mitglieder

In gezielten Aktionen, mit Flyern und einem Kult rund um Körper und Uniformen ködern sie Menschen.

Die Neonazi-Gruppierung Junge Tat will wachsen.

Ihre klar rechtsextreme Einstellung und die Nähe zum Gedankengut der NSDAP zeigt sich in verschiedenen Punkten.

Die Mitglieder der Jungen Tat geben sich patriotisch , naturverbunden und freiheitsliebend. Daran, dass es Neonazis sind, gibt es laut Experten aber keinen Zweifel. Auch die Propaganda, mit der sie neue Mitglieder anwerben wollen, erinnere stark an jene der NSDAP.

Darum ist das wichtig

Die Junge Tat erhielt kürzlich viel Aufmerksamkeit für ihre Störaktion bei einer Vorlesestunde von Dragqueens für Kinder . Auch von 20 Minuten. Cenk Akdoganbulut , Historiker und Rechtsextremismus-Experte an der Uni Freiburg, sagt: «Es ist unerlässlich, konsequent auf den neonazistischen und rechtsextremen Charakter wie auch auf die Gefahr für Minderheiten hinzuweisen, der von diesen Gruppierungen ausgeht.» 20 Minuten hat das bereits im ersten Artikel getan. Jetzt vertiefen wir es.

Uniformen, Natur, fitte Körper

Auf den Sturmhauben der Jungen Tat prangt die Tyr-Rune, ein Treueabzeichen der Reichsführerschulen der NSDAP. Historikerin Hannah Einhaus listet weitere Punkte auf: «Die Symbolik von Blut und Boden, die Kameradschaft durch Uniform, der Körperkult, die Faustkämpfe, die Naturverbundenheit und das Überlegenheitsgefühl gegenüber Minderheiten; all das gab es schon im Nationalsozialismus.» In der Jungen Tat sieht Einhaus eine neue Generation von Rechtsradikalen, die schon in der Nazi-Zeit die demokratische Schweiz zu spalten versuchten. «Heute benutzen sie einfach andere Medien.»