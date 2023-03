Zügeltermin: Mit diesen simplen Tricks wird dein Umzug viel entspannter

Der 31. März gilt in den meisten Teilen der Schweiz als offizieller Zügeltermin. Die Vorfreude auf die neue Wohnung oder das neue Haus ist dabei aber oft getrübt von Stress, offenen Fragen oder den Kosten, die so ein Umzug mit sich bringt. Doch gerade der Umzugs-Stress lässt sich mit einfachen Umzug-Hacks ganz einfach reduzieren.

Bücher-Hack

Schwere Bücher lassen sich wunderbar in einem stabilen Koffer mit Rollen transportieren. Anders als in Kartons können die Bücher im Koffer übersichtlicher und platzsparender verstaut werden. Vorsicht: Den Koffer nicht zu schwer zu beladen, um Schäden an den Rollen oder am Griff zu vermeiden.

Gläser-Hack

Ein praktischer Moving Hack für den Transport von Weingläsern ist, jedes Glas in eine Socke zu stecken. Die Socke bietet eine extra Polsterung, die das Glas vor Stössen und Brüchen während des Umzugs schützt. Ausserdem kann man so Platz sparen, da die Gläser in einer Schachtel dichter gepackt werden können, ohne dass sie sich berühren und beschädigen.

Messer-Hack

Messer transportiert man am sichersten, indem man sie in Backhandschuhe legt. Klingt komisch, ist aber total sinnvoll. Denn diese sind dick und gepolstert und bieten daher idealen Schutz, um das Messer vor Kratzern oder Beschädigungen während des Umzugs zu bewahren. Und sie schützen die Hände beim Ein- und Auspacken des Messers vor Verletzungen.



Gewürz-Hack

Wohin mit all den vielen Gewürzen beim Umzug? Ganz einfach: in den Kochtopf. Darin sind sie vor Erschütterungen und Brüchen geschützt. Ausserdem lässt sich der Platz im Topf optimal ausnutzen, indem man kleinere Gewürzbehälter oder Tüten in den Topf stellt. Um das Ganze noch sicherer zu machen, die Gewürzbehälter zusätzlich mit Handtüchern oder Küchenpapier polstern.



Kennst du weitere Umzug-Hacks? Verrate sie uns in den Kommentaren.