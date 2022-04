Vorm Schlafen essen

Idealerweise solltest du vor dem Schlafen nicht zu viel essen . Aber manchmal geht es nun mal nicht anders – dein Abendessen war nicht reichhaltig genug, um dich ohne knurrenden Magen ins Bett zu bringen, du warst noch beim Sport, hast Lust auf ein paar Snacks auf dem Sofa oder bist einfach ohne Grund noch hungrig. Du sehnst dich also nach einem Snack vorm Bett.

Es kann sein, dass du schlecht schläfst, wenn dein Magen noch mit dem Verdauen beschäftigt ist. Dasselbe gilt aber auch für den Fall, dass dein Magen knurrt. Er teilt dir damit nämlich mit, dass er nach Kalorien und Nährstoffen verlangt. Was also ist jetzt das perfekte Bettmümpfeli?

Dabei wäre eher eine Banane die richtige Wahl, um gut zu schlafen. Sie enthält eine Vorstufe des Serotonins, was die Stimmung hebt und guten Schlaf beschert.

Die eine snackt noch spät am Abend einen Salat, der andere wählt lieber die Lieferdienst-Pizza.

Banane für guten Schlaf

Ist am Abend die Stimmung mies, weil der Montag bevorsteht, kann eine Banane dank enthaltenem Tryptophan, einer Vorstufe von Serotonin, sogar die Stimmung heben, das Wohlbefinden und die Entspannung fördern.

Klein, aber oho: Walnüsse

Die schnellste Art, deinem Körper wichtige Nährstoffe zuzuführen, ist das Snacken von Nüssen. Hierfür muss auch kein grosser Aufwand betrieben werden – bewahre die Nüsse stets so auf, dass du sie schnell zur Hand und im Mund hast. Das Nährwertprofil einer Walnuss ist überraschend reichhaltig.

Viele haben abends vor allem Lust auf was Süsses und greifen zu Donuts oder Weingummis. Besser ist es jedoch, dem Körper nicht so viel raffinierten Zucker zuzufügen.

Walnüsse enthalten gesunde Fette, Kalzium, Magnesium, pflanzliche Omega-3-Fettsäuren und Vitamin B. Wenn es nur ein kleiner Hunger ist, der dich am Zubettgehen hindert, ist der Nuss-Snack jetzt die richtige Wahl.

Du hast am Abend aber eher Lust auf was Süsses? Nüsse können auch mit Schoggi überzogen sein. Hierbei solltest du einfach beachten, dass die Schokolade nicht allzu viel Koffein enthält. Tafeln von dunkler Schokolade können bis zu 80 Milligramm Koffein enthalten, was bekanntlich nicht grad schlaffördernd ist.