Autohersteller wie Mini, Lexus und Mercedes setzen auf Sneakers

Die sportliche Seat-Tochter Cupra setzt nicht nur bei ihren Modellen auf einen gewissen Lifestyle, Cupra will sich jetzt auch in der Modewelt einen Namen machen und das mit der Einführung einer exklusiven Sneaker-Kollektion. Dafür spannten die Spanier mit der internationalen Modemarke Mikakus zusammen. Als Inspiration für die limitierte «Mikakus x Cupra Edition» diente der Cupra Formentor. Eine weitere Capsule-Kollektion wurde gemeinsam mit der Modemarke des spanischen Profifussballers Andrés Iniesta kreiert. Los geht es ab rund 200 Franken.

Mercedes-AMG

Das italienische Luxus-Schuhlabel Santoni und Mercedes-AMG arbeiten schon länger zusammen und bringen unter dem Namen «Santoni for AMG» Sneakers auf den Markt, die ziemlich klassisch und wenig modisch daherkommen. Die Sneakers gibt es in verschiedenen Farben und kosten ab rund 500 Franken.

Porsche

Auch von Porsche oder genauer gesagt von Porsche Design gibt es verschiedene limitierte Sneakers. Der neuste Schuhstreich des Sportwagenbauers aus Zuffenhausen ist eine Kollaboration mit der Sneakers-Marke Sonra und ist eine Reminiszenz an den Porsche 912 in signalrot. Der Design-Schuh besteht zum Teil aus pflanzlich gegerbtem Leder, für das Obermaterial wurde naturgenarbtes Premium-Rindsleder verwendet. Bad News für alle, die noch einen wollen: Der Schuh ist leider schon ausverkauft.

Aston Martin

Nicht nur für James Bond, sondern für alle Aston-Martin-Fans hat die britische Luxusmarke zusammen mit dem Luxuslabel Hogan einen Edel-Sneaker auf den Markt gebracht. Die limitierte Serie «Aston Martin x Hogan» war auf 3000 Paare begrenzt. Und gar nicht mal so teuer, wie man erwarten könnte: Knapp 220 Franken kosteten die edlen Schuhe der italienisch-britischen Kooperation.

Audi

Die Schweizer Turnschuh-Marke On kennt man spätestes seit Tennisstar Roger Federer letztes Jahr bei der Marke eingestiegen ist. Und ähnlich wie der «Maestro» ist auch On-Mitgründer Caspar Coppetti Audi-Fan und einer der ersten Audi e-tron-Fahrer der Schweiz überhaupt. Wie bei allen grossen Autobrands gibt es auch von den Ingolstädtern eine grosse Auswahl an Sneakers, so dass alle den passenden Sneaker finden dürften.