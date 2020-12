Corona im Kopf : Mit diesen Tipps gehst du selbstbewusst in die Therapie

Während einige jede Woche zur Gesprächstherapie gehen, ist es für andere ein Graus, über ihre Emotionen zu reden. Das soll dich aber nicht kümmern – denn es geht um deine psychische Gesundheit. Chefarzt Michael Rufer hat Tipps für dich.

Michael Rufer, Chefarzt und stellvertretender Klinikdirektor an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, gibt dir Tipps, wie du zu deiner ersten Therapiesitzung kommst.

Viele Menschen haben ein mulmiges Gefühl, wenn sie an eine Psychotherapie denken. Sie haben Angst davor – vor allem, weil sie nicht wissen, was sie dort genau erwartet. Und sie fürchten auch die Blicke ihrer Freunde, wenn diese erfahren, dass sie in Therapie sind.