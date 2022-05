Grow up : Mit diesen Tipps kommt deine Idee gross raus

Ob bei Projekten im Job oder bei der Gründung deines Start-ups: Oft scheitert das Vorhaben bei der Umsetzung. Eine Idee zu haben, reicht oft nicht aus. Wichtig ist, dass du Selbstvertrauen entwickelst und dir Zwischenziele steckst.

Vertrauen schaffen und Risikobereitschaft aufbauen

Sind in dein Projekt mehrere Personen eingebunden, ist es wichtig, dass zwischen allen Akteuren Vertrauen aufgebaut wird. Nur so wird Platz geschaffen für innovative Ideen. Feile so oft wie möglich an deiner Idee herum und mache sie in möglichst allen Belangen niet- und nagelfest. Bist du überzeugt von einem Projekt, fällt die Umsetzung leichter und du entwickelst automatisch eine gesunde Risikobereitschaft dafür.

Nimm verschiedene Perspektiven ein

Wenn du die Dinge zu sehr nur aus deiner Perspektive betrachtest, kannst du schnell in eine Sackgasse gelangen. Frage daher auch mal Aussenstehende, was sie von deiner Idee halten. So betreibst du direkte Marktforschung und erfährst mehr darüber, was Menschen aus deinem Umfeld von deiner Projektidee halten. Und auch wenn das zuweilen bedeutet, Kritik einzustecken: Bestehe auf ehrliche Rückmeldungen – mit diesen kannst du arbeiten und perfektionierst deine Idee weiter.

Es muss nicht immer etwas Neues sein

Innovativ zu sein, bedeutet nicht unbedingt, dass man eine Idee von Grund auf neu entwickelt. Viele neue Ideen beruhen auf bestehenden Konzepten, welche weiterentwickelt und mit neuen Einflüssen vereint werden. In der Innovationsbranche spielen häufig auch Trends eine grosse Rolle – diese gilt es natürlich aufzuspüren und in deine Idee miteinzubinden.

Hinfallen, aufstehen & weitermachen

Fehler passieren – auch im Job. Dass wir hin- und wieder den falschen Weg wählen, ist enorm wichtig, denn nur so lernen wir dazu. Und das Beste: Wir gewinnen wertvolles Selbstvertrauen. In jedem Unternehmen sollte eine offene Fehlerkultur herrschen, denn nur so trauen sich Mitarbeitende, auch mal Risiken einzugehen und eigene Ideen und Konzepte miteinzubringen. Das hievt die Geschäftsidee schliesslich in ganz neue Sphären.

Stets ein offenes Ohr haben

Kreativität ist die Voraussetzung für Innovation. Tragen Freunde und/oder Mitarbeitende Gedanken und Ideen zu deinem Projekt bei, solltest du diesen möglichst offen gegenübertreten. Auch wenn du von deiner Idee voll und ganz überzeugt bist, ist es vor allem bei der Entwicklung von grösseren Projekten enorm wichtig, dass möglichst viele Denkansätze in die Konzeptualisierung und Umsetzung einfliessen. Nur so garantierst du auch, dass wirklich alle Aspekte berücksichtig werden – es gibt immer etwas, an das man nicht gedacht hat.

Steck dir Ziele

Selbst wenn du jede freie Minute in dein Projekt investierst, ist es für dessen Umsetzung enorm wichtig, dass du dir Zwischenziele steckst. So garantierst du, dass das Projekt möglichst zeitnah zur Beendigung kommt und stellst ausserdem sicher, dass du dich nicht zu sehr in Details verrennst. Du solltest dein Projekt stets als Ganzes im Überblick behalten – so kommst du Schritt für Schritt ans gewünschte Ziel. Wir wünschen viel Erfolg bei der Umsetzung.