Aktiv zuhören für bessere Kommunikation – mit diesen Tipps klappt es

«Was hast du gesagt?» Stress und Informationsüberfluss führen häufig dazu, dass das aktive Zuhören zu kurz kommt. Oftmals sind wir nur mit einem Ohr bei einem Gespräch dabei, ziehen in unseren Köpfen schnell Schlüsse oder driften bereits zum nächsten Thema. Das ist schade, denn aktives Zuhören bringt viele Vorteile und zeigt echte Kommunikationskompetenz. Ob nun im Beruf oder im Privaten, gut zuhören ist ein wahres Wunderwerkzeug.

Aktives Zuhören zeigt wahres Interesse am Gegenüber. Das macht die andere Person glücklich, denn sie wird «gehört». Das wiederum führt dazu, dass die Person gerne mehr Zeit mit dir verbringt.

Ablenkung vermeiden

Dazu zählt, das Smartphone beiseitezulegen oder mit dem Screen nach unten auf dem Tisch zu platzieren – so signalisiert du deinem Gegenüber, jetzt deine ganze Konzentration auf das Gespräch zu lenken. Achte beim Telefonieren darauf, in einen leeren Raum zu gehen und nicht auf einen Screen zu schauen oder sonstige Tätigkeiten nebenbei zu verrichten.

Die richtige Einstellung und Haltung

Egal ob als Teammitglied, beim Zahlen an der Kasse oder in einer Diskussion mit deiner Familie: Wir Menschen sind in ständiger Kommunikation. Werde dir dessen bewusst. Bist du deinem Gegenüber zugewandt? Hast du den Blick abgewendet oder suchst du Augenkontakt? Hast du verschränkte Arme oder eine offene Haltung? Beobachte dich und nimm kleine Veränderungen vor, die viel bewirken.