Camping-Tipps – Mit diesen Tipps steht deinen Campingferien nichts im Weg

Impfkampagne und Reiselockerungen hin oder her: Die Corona-Pandemie hat die Reisebranche nach wie vor im Griff. Zu den Gewinnern zählen nebst dem heimischen Tourismus und den Schweizer Campingplätzen im Speziellen auch die Wohnmobile. Nachdem schon 2020 ein Rekordjahr war, wurden in der Schweiz zwischen Januar und März mit 1839 neuen Wohnmobilen nochmals ein Drittel mehr Camper als im Vorjahreszeitraum verkauft.

Welches Fahrzeug?

Jedes Reisemobil ist ein Kompromiss aus Mobilität und Wohnkomfort. Camper im Kleinbusformat fahren sich wie PW, geizen aber mit Annehmlichkeiten wie einer Nasszelle. Grössere Camper-Vans sind meist mit fest installierten Betten, Dusche und WC ausgestattet, dafür bedingt alltagstauglich. Wohnmobile bis 9 Metern Länge bieten noch mehr Komfort bei noch weniger Fahrfreude in engen Gassen. Und bei den besonders familienfreundlichen Alkoven-Modellen mit Schlafnische über dem Fahrerhaus erschwert die Höhe das Handling. So oder so sollte man das Fahrzeug in Augenschein nehmen, um ein Gefühl für die Dimensionen zu erhalten.