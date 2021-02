Warum ist es so kalt?

In diesen Tagen breitet sich über Skandinavien ein kräftiges Hoch aus. Wie Meteo Schweiz schreibt, hat dies auch für die Schweiz Folgen. Die Schweiz befindet sich an der Südflanke dieses Hochs in einer Bisenströmung, dadurch wird kalte bis sehr kalte und trockene Polarluft angezapft. An vielen Orten bleiben ab Donnerstag die Temperaturen den ganzen Tag unter dem Gefrierpunkt. Dazu gesellt sich eine kräftige Bise.

Es muss mit einer ganzen Reihe von Eistagen gerechnet werden. Jeweils am Morgen sind im Flachland lokal auch zweistellige Minusgrade möglich, insbesondere wenn etwas Schnee liegt, es in der Nacht klar ist und die Bise abstellt. Örtlich sind so auch mal unter -15 Grad nicht ausgeschlossen.