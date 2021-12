Noch nicht in Weihnachtsstimmung?! - Mit diesen Tipps werdet ihr vom Grinch zur Zuckerstange

Hört, hört

Kippen euch auch die Pupillen ge r n Decke, wenn schon im September das erste Mal «Last Christmas» aus dem Radio plärrt? Same here. Dass man spätestens im Dezember, wenn die stimmungsvollen Playlists doch eigentlich erst so richtig heiss laufen, brutal genervt ist, ist da eigentlich kein Wunder. Eine wilde These: Ihr denkt nicht richtig mit. Denn wer in Supermarkt, Café und Kaufhaus von den immer selben Radio-Nummer-Sicher-Hits beschallt wird, sollte mit System dagegen wirken. Weihnachts-Feeling, ja. Nervtötende Dauerschleife, nein. Wir legen fünf Songs auf, die ihr garantiert lange nicht mehr oder noch nicht oft genug gehört habt.

Bette Midler – Cool Yule Chuck Berry – Run Rudolph Run Tom Petty – It’s Christmas All Over Again Darlene Love – All Alone On Christmas Elton John – Step Into Christmas

Sehet und staunet

Neben den Ohren soll es nun endlich auch was auf die Augen geben? Nichts leichter als das! Die Auswahl an kitschig-schönen Weihnachtsmovies ist schliesslich schier unendlich. Ein Blick auf unsere Stimmungs-Checkliste: Wir wollen Schnee, Romantik, gute Vibes und selbstredend ein Happy End. Welche Filme da infrage kommen? Unserer Meinung nach sorgen diese fünf für ein e besonders wohlig warme Bewegtbild- Decke aus purer Vorfreude.

Wer nicht hören will, muss fühlen

Jaja, der Tastsinn. Der kommt in eurer Vorbereitung auf Weihnachten sicher regelmässig zu kurz. Dabei hat die Wintersaison so viel an Kuscheligkeit zu bieten. Wer da nicht richtig auf Zack ist, friert sich am Glühweinstand schnell mal den A**** ab. Kein Wunder, dass die Laune da in den Keller rasselt. Besser: Auf Teile setzen, die uns mindestens so warm halten wie die Tasse Punsch in unserer Hand. Die so weich und gemütlich sind, dass wir sie gar nicht mehr ausziehen wollen und dabei – natürlich – Weihnachtsfeelings in Wallungen bringen.

Macht dem Weihnachtsmann Konkurrenz: Sustainable Cashmere Strickmütze von Collectif mon Amour, Fr. 149. – via modissa.com Modissa Warm ums Herz wird uns dank des karierten Pullunders von Arket, Fr. 99.– via arket.com Arket Die perfekte Basis bildet dieser Rollkragenpullover aus Wolle und Seide von Calida, Fr. 99.– via calida.com Calida

Na, schmeckts?

Über Geschmack lässt sich angeblich streiten. Nicht an Weihnachten. Da wollen wir: Zimt! Kardamom! Vanille! Ingwer! Und klebrig-süssen Zuckerguss. Am liebsten in allen Farben des Regenbogens. Oder ganz klassisch in Schneeweiss. Den pinseln wir dann peinlich präzise auf unsere selbstgebackenen Zimtsternli und schinden bei Friends und Family ordentlich Eindruck. Also: mitschreiben und die Küche sobald wie möglich in eine auf Hochtouren laufende Weihnachtsbackstube verwandeln.

Zimtsterne backen ist kein Hexenwerk. So einfach geht das … Pexels/Ekaterina Bolovtsova

Rezept für Zimsterne (ca. 50 Stück)

3 Eiweiss

250 g Puderzucker

2 TL Zimt

1 Prise Salz

350 g gemahlene Mandeln

Den Ofen bei Umluft auf etwa 125° vorheizen. Das Eiweiss mit der Prise Salz aufschlagen, bis die Konsistenz dick und cremig ist. Nach und nach den Puderzucker dazu sieben und unterheben.

Ca. 8 Esslöffel Eischnee in eine kleine Schüssel geben und fürs spätere Einstreichen beiseitestellen (am besten in den Kühlschrank). Den Zimt unter die gemahlenen Mandeln mischen und unter den übrigen Eischnee heben.

Den fertigen Teig etwa 0,5 cm dick ausrollen, Sternli ausstechen und diese auf ein Backblech legen. Mithilfe eines kleinen Küchenpinsels bekommt jeder Stern ein Eischnee-Häubchen.

Ca. 15 Minuten backen (am besten im Auge behalten) und anschliessend auskühlen lassen. Easy, oder?

Schnupper mal

Womöglich riecht es nach Guet s li, Tannenzweigen, Mandarinli. Wir werfen noch Pinie, Zimt und Vanille in den Mix. Und wonach riecht euer Weihnachten? Das Schöne ist ja, mit der Hilfe von Duftkerzen komponieren wir selbst, was in der Luft liegt. Ran ans Werk!

Erholsam und umarmend sei der Duft. Was will man mehr? «Red Cedar» von Urban Apothecary, Fr. 68. – via perfecthair.ch PerfectHair.ch «Light My Fire» sangen schon The Doors. Wir nehmens wörtlich mit der «Orange Renaissance»-Kerze von Ginori 1735, Fr. 180. – via globus.ch Globus Hier duftet der Raum nach Pinie, Tanne, Sandelholz, Zimt und Kräutern. Kerze «Barr» von Amoln, Fr. 66.50 via kandle.ch Kandle