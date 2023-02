Luzerner Fasnacht: Wir sagen dir, wo was abgeht

Wenn der Urknall um fünf Uhr die Stadtluzerner aus dem Bett holt, will vielleicht noch der eine oder andere spontan an der Lozärner Fasnacht mit dabei sein. Wir sagen dir, wo was abgeht und wie du rüüdig verreckt feiern kannst.

Darum gehts Die Stadt Luzern wird bis am Güdisdienstag von den Fasnächtlern regiert.

Hier erfährst du, wie wo was läuft, wenn du im letzten Moment doch noch mitmachen willst.

Wer im letzten Moment vom Fasnachtsfieber gepackt wird und entgegen seinen Plänen doch noch mit dabei sein möchte, wenn die Stadt Luzern der fünften Jahreszeit entgegen bebt, der kann sich sogar noch am SchmuDo ein passendes Fasnachtsgwändli besorgen. Beim Vonarburg an der Alpenstrasse 10 ist das Geschäft auch am Güdismäntig geöffnet. Auch beim Fasnachts-Bazar an der Bireggstrasse 2 können am SchmuDo und Güdismäntig noch Gwändli eingekauft werden. Allerdings dürfte mit dem Kauf eines Kostüms die Chance auf den Sieg für den «Beschti Grend» nicht unbedingt in astronomische Höhen schiessen.

Da hättest du im Vorfeld eher unzählige Stunden an deinem Grend und Kostüm basteln sollen. Hast du das getan und kannst die Stunden, die du investiert hast, gar nicht mehr zählen? Dann ab mit dir ins Hotel Schweizerhof: Dort wird am SchmuDo der beste Fasnachtsgrend gesucht. Von zehn bis 13.30 Uhr kannst du deinen Grend dort ablichten lassen. In einem Onlinevoting werden schliesslich die Sieger der einzelnen Kategorien – Familien, Kleingruppen und Einzelmasken – bestimmt.

Monstercorso überträgt 20 Minuten in voller Länge im Livestream

Die grossen Höhepunkte sind die drei grossen Umzüge am Schmutzigen Donnerstag, am Güdismäntig und der Monstercorso am Güdisdienstag. Diesen Umzug überträgt 20 Minuten übrigens in voller Länge im Livestream. Der zweifellos süsseste Umzug der Fasnacht ist das Chendermonschter der Vereinigte. Dieses findet jeweils am Güdisdienstag statt. Rund 800 Kinder ziehen dabei ab 14.30 Uhr vom Mühlenplatz durch verschiedene Gassen der Altstadt und anschliessend über die Reussbrücke zum Jesuitenplatz.

Zurück zu der Partymeile Innenstadt: Diese wird während der fünften Jahreszeit von den Fasnachtsgewaltigen regiert. Die Partymeile schlechthin findest du ennet der Reuss, an der Bahnhofstrasse und dem Jesuitenplatz. Dutzende Wagen sind hier während der Fasnacht platziert – und die Playlists der verschiedenen Gruppen vereinen verschiedenste Musikstile.

Unter der Egg ist ein Fasnachts-Hotspot

Bekannt für die rüüdige Konzertatmosphäre ist die Rathaustreppe: Die kakophonischen Klänge der Guuggenmusigen schallen dort in voller Lautstärke über das Wasser und die andere Seite des Reussufers. Sowieso ist Unter der Egg ein Fasnachts-Hotspot: Zeitweise tummeln sich dort so viele Fasnächtler, dass der Rathaussteg auf der Seite der Bahnhofstrasse gesperrt wird. Der Einbahnverkehr gilt an den offiziellen Fasnachtstagen zwischen 21 und ein Uhr.

Auch der hartgesottene Fasnächtler möchte sich über kurze oder längere Zeit einmal in einem Restaurant aufwärmen und dazu ein Kafi Huereaff, ein Holdrio oder sonst etwas zu sich nehmen. Rüüdige Fasnachtsbeizen gibt es in der ganzen Altstadt. Ein bisheriger Geheimtipp, der nicht mehr lange einer sein dürfte, kommt von Marco Thomann, SRF-3-Produzent der Morgenshow: «Seit vielen Jahren gehe ich immer wieder gerne in die Noster-Bar, die jeweils liebevoll ausgestaltet wird.» Zu finden ist die Noster-Bar im Haus der Maskenliebhabergesellschaft im Süesswinkel. Aber Achtung, der Zulass ist begrenzt, damit sich jeder wohlfühlt.