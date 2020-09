Mit diesen Tricks kochst du auch beim Zelten die feinsten Menüs

… denn was ist der schönste Camping-Ort, ohne etwas feines zu essen?

1. Pack eine gut sortierte Camping-Box

Geschirr ist schon mal ein Anfang. Doch in eine gut sortierte Camping-Box gehört noch viel mehr.

Einmal gepackt, erspart dir eine Camping-Box mit den wichtigsten Koch-Utensilien eine Menge Stress. Besonders regelmässige oder vergessliche Camper werden den Nutzen zu schätzen wissen. Denn nach dem Ausflug schmeisst du die Kiste einfach in den Keller – beim nächsten Mal ist schon alles parat.

Das gehört in die Box

2. Alleskönner Alufolie

3. Zu Hause vorbereiten

4. Gefroren ist ziemlich cool

Eine Kühlbox ist – sofern du mit dem Auto campen gehst – eine super praktische Sache. Um Platz zu sparen kannst du statt Kühlelementen gefrorene Früchte, Gemüse oder sogar tiefgefrorenes Linsendal oder Curry mitnehmen. Die Sachen tauen in der Box nur ganz langsam auf und halten deine restlichen Lebensmittel erst noch kühl.

5. Geheimtipp Paella-Pfanne

«Ich soll eine Paella-Pfanne zum Zelten mitschleppen?» Ja, sollst du. Natürlich muss es nicht so ein Monster-Teil wie auf dem Bild sein, eine kleine tut es auch. Aber mit einer solchen Pfanne kannst du eine ganze Menge an Menüs über dem Feuer zaubern. Angefangen bei Eiern, Speck oder Bohnen zum Frühstück, bis hin zu einem Chili con Carne oder einem Risotto – alles ist möglich. Und natürlich kannst du damit auch eine echte Paella kochen. Wichtig: die Pfanne nicht ins Feuer, sondern in die Glut stellen.