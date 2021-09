Diese Übergangsjacken sind im Herbst Trend

Der zuverlässige Blazer

Cool mit (Kunst-)Ledermantel

Gutes Basic: der Trenchcoat

Matrix lässt grüssen: Der Ledermantel

Kommen wir zu den Jackentrends für Männer. Was dieses Jahr für Frauen en vogue ist, tragen jetzt auch sie: Der Ledermantel funktioniert nämlich auch für Männer wunderbar. Wer will, darf gleich voll einen auf Matrix machen und dazu Ton-in-Ton schwarz tragen. Oder du treibst es auf die Spitze und kombinierst Lederhose zu Ledermantel. Ähnlich wie hier bei GMBH:

Das Outfit ganz in Schwarz kann dann etwa so aussehen wie bei Blogger Gallucks. Er kombiniert dazu ein Baseballcap, was den Look etwas sportlicher macht: