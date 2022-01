Verschwörungstheorien : «Novak gekreuzigt wie Jesus» – die verrückten Aussagen der Djokovics

Nach seiner verhinderten Einreise sitzt Novak Djokovic in Australien im Quarantäne-Hotel fest. Srdjan Djokovic vergleicht die Situation seines Sohnes nun mit dem Leiden Christi.

Novak Djokovic muss um seine Teilnahme an den Australian Open zittern. Aktuell befindet sich der Serbe in einem Quarantäne-Hotel in Melbourne und hofft, am Montag dank einer Klage doch noch offiziell einreisen zu dürfen. Verantwortlich für den Wirbel ist der Serbe selber, weil er versucht hatte, dank einer Sonderbewilligung ungeimpft nach Australien zu reisen.