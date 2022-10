Aufstehen: Der richtige Wecker für jeden Lifestyle

Am 30. Oktober wird auf Winterzeit umgestellt. Und obwohl du von Samstag auf Sonntag eine Stunde länger schlummern konntest, ist aufstehen für die meisten Menschen hart: Das Bett ist bequem und warm, draussen wartet nur die harte Realität. Neben einer guten Morgenroutine gibt es noch weitere Faktoren, die das Aufstehen beeinflussen. Genug Schlaf, aber vor allem auch der richtige Wecker. Wir zeigen dir fünf Modelle für jedes Bedürfnis.

Der Helle

Fällt es dir gerade im Winter schwer, aufzustehen, wenn oder gerade, weil es draussen noch stockfinster ist? Unsere innere Uhr reagiert auf Licht und wenn der Sonnenaufgang auf sich warten lässt, macht es das Aufwachen umso schwerer. Dort setzt dieser Wecker an: Er simuliert einen Sonnenaufgang und wird eine halbe Stunde vor deiner Weckzeit langsam immer heller.

Der Duale

Der Musikalische

Weisst du, was einen düsteren Morgen garantiert besser macht? Richtig: gute Musik! Dieser Wecker holt dich mit deiner Lieblingsmusik in den Tag. Er kann sich mit deinem Smartphone verbinden und so auch Spotify oder Apple Music abspielen.