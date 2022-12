Coole Weihnachtslooks

Wie viele Weihnachtsvorbereitungen wir jeden Dezember aufs Neue tätigen müssen, klärt sich mit dem Zählen des Präfixes «Weihnacht-“». Weihnachtsguetsli, Weihnachtsbaum, Weihnachtsdeko, Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsmenü, Weihnachtsferien und last but not least: Weihnachtslook. Bei letzterem Punkt greifen wir euch gerne unter die Arme.

Go Glitter

Auf Pailletten ist Verlass. Sie sind die Discokugel unter den Kleidern, ein optischer Stimmungsmacher in jedem Raum. Immerhin schwingt da die Energie der Goldenen Zwanziger und die Ausgelassenheit aus dem Studio 54 mit. An Weihnachten erinnern sie in uns an den eigentlichen Grund fürs Zusammenkommen: Um gemeinsam zu feiern!

Slipdress mit Pailletten von H&M, Fr. 59.95 H&M Cocktailkleid von Philosophy di Lorenzo Serafini, Fr. 1635.– via Zalando

Zalando

Nehmt es gemütlich

Jetzt mal ehrlich: Wer will nach fünf Gängen und mehreren Gläsern Wein in einem starren Outfit stecken? Eben. Bequeme Strickkleider schaffen Abhilfe. Aber wirken schnell ein wenig fad. Mit bunter Strumpfhose, festlichem Kragen, auffälligem Foulard oder Einsatz von Bling-Bling ist das Problem mit simplen Handgriffen aus der Welt geschaffen. Und ihr seid bei jedem Bissen zu viel, dankbar über die getroffene Entscheidung.

Strickkleid von Pieces, Fr. 44.90 via Manor Manor Soft-Pullover, Fr. 35.90 und Soft-Rock, Fr. 29.90 von Zara Zara

Setzt auf Suits

Anzüge bringen den Vorteil mit sich, jede x-beliebige Person in Eleganz zu hüllen. Die zusätzliche Lässigkeit kommt mit dem richtigen Schnitt. Einem weiten Schnitt. Wer on top noch eine Schippe Weihnachten drauflegen will, achtet beim Kauf ebenso auf das Obermaterial. Samt oder Satin haben sich die Jahre über bewährt.