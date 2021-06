Tiefe Impfbereitschaft - Mit diesen zwei Szenarien wird die Herdenimmunität möglich

Der Infektiologe Andreas Widmer äusserte sich besorgt: «Lässt die Impfbereitschaft in einzelnen Kantonen nach, besteht durch neue Varianten ein grosses Risiko, dass die gesamte Impfstrategie zunichte gemacht wird.

Doch in den Schulen wollen sich Kinder nicht impfen lassen und die Impftermine für 16 bis 18-Jährige bleiben häufig ungenutzt.

Der Bundesrat will den Öffnungsplan umsetzen, auch wenn die Impfbereitschaft tief bleibt.

Jugendliche zeigen sich in einigen Kantonen beim Impfen zurückhaltend. Etwa der Kanton Bern meldete, dass seit Freitag die Hälfte der Impftermine für die 16- bis 17-Jährigen offen sei. Infektiologe Andreas Widmer äusserte sich kürzlich besorgt: «Lässt die Impfbereitschaft in einzelnen Kantonen nach, besteht durch neue Varianten ein grosses Risiko, dass die gesamte Impfstrategie zunichte gemacht wird.»

Gesundheitsökonom Willy Oggier

«Impfunwilligen müssen Freiheiten verweigert werden»

«Der Bundesrat muss an seinem Öffnungsplan festhalten und dafür sorgen, dass mehr Menschen sich impfen lassen. Die seit einem Jahr verfolgte Strategie darf nun nicht gefährdet werden. Eine breite Durchimpfung ist ein wichtiger Baustein aus dieser Krise. Es kann nicht sein, dass die Gesellschaft unter denen leidet, die diesen Beitrag verweigern. Ihnen sollen auch weniger Freiheiten zustehen. Dazu gehören Aktivitäten mit grossem Ansteckungsrisiko wie der Besuch von Veranstaltungen und das Besuchen von Gastrobetrieben ohne Immunitätsnachweis.

«Parmelin macht es besser als Berset»

Es braucht sowohl positive als auch negative Anreize. Ähnlich wie im Klimaschutz: Der Einsatz zum Erreichen der Ziele wird vom Bund unterstützt. Wer den Zielen hingegen schadet, wird mit Abgaben belastet. So sollte man auch bei der Impfung vorgehen, nur dass mit Freiheiten subventioniert wird.

Die Impfung ist freiwillig. Man zwingt die Bevölkerung also nicht zum Impfen, sondern zum Übernehmen von Verantwortung. Dafür braucht es von der Politik jetzt einen langen Atem und Konsequenz in der Durchsetzung. Eine zielführende Kommunikation ist zentral. Die Aussage von Bundesrat Berset, es herrsche kein Impfzwang, ist deshalb schädlich. Damit fördert man sicherlich nicht die Impfbereitschaft. Bundesrat Parmelin macht es da besser.»

SVP-Nationalrat Thoma Aeschi

«Ungeimpfte auf keinen Fall ausschliessen»

«Jeder kann sich mit den bekannten und eingeübten Schutzmassnahmen eigenverantwortlich genügend schützen. Das zeigt sich auch daran, dass im Corona-Jahr dadurch keine Grippewelle stattgefunden hat. Entsprechend kommt es auch nicht zu einer breiten Durchseuchung. Viele Menschen sind ausserdem entweder resistent oder bereits durch eine Ansteckung immunisiert. Eine gewisse Durchseuchung findet also bereits seit eineinhalb Jahren statt.

Man darf die Ungeimpften auf keinen Fall vom gesellschaftlichen Leben ausschliessen. Ich kenne viele, auch ältere Personen, die sich nicht impfen lassen wollen. Man darf ihnen den Besuch im Kino, Theater und anderen Veranstaltungen keinesfalls verwehren. Jeder ist im Entscheid, ob man sich impfen lassen will oder nicht, frei und man trägt auch die entsprechenden Risiken eigenverantwortlich.

Dass die Delta-Variante in der Schweiz eine vierte Welle auslösen könnte, erwarte ich nicht. In Grossbritannien wurde die Bevölkerung nur einmal geimpft, sodass sich die Variante auch unter der geimpften Bevölkerung ausbreiten konnte. Ausserdem gelten in den Restaurants und Pubs keine Schutzkonzepte mehr. Ich bin überzeugt, dass man die Schweiz deshalb nicht mit Grossbritannien vergleichen kann: Auch ungeimpfte Personen werden sich weiterhin eigenverantwortlich schützen.»